Немецкий фонд, связанный с «Северным потоком-2», заподозрили в кумовстве

Фонд «Защита климата и экологии» (Klima- und Umweltschutz MV), созданный в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, заключил контракт на техническое освидетельствование газопровода «Северный поток-2» с компанией BOS Baustoff- und Offshore Service GmbH, которая принадлежит брату бывшего исполнительного директора этого фонда, следует из расследования газет Bild и Die Welt.

За освидетельствование трубопровода, необходимое для его сертификации, она получила €6,2 млн от фонда, основанного в 2021 году. Компания принадлежит брату бизнесмена Штеффена Петерсена, который на момент заключения договора был исполнительным директором «Защиты климата и экологии». Фонд также заключил контракт на €1,33 млн с консалтинговой компанией Cylad Consulting, одним из партнеров которой значится сам Петерсен.

Член правления фонда Эрвин Зеллеринг отказался раскрыть информацию о партнерах по запросу изданий. Тогда они обратились в суд. Согласно данным, предоставленным по требованию суда, «Защита климата и экологии» с момента своего основания заключила контракты с 80 компаниями в общей сложности примерно на €174 млн, а деньги поступали от оператора «Северного потока-2».

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