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Посольство посоветовало россиянам не приезжать в Канаду

Посольство посоветовало россиянам не приезжать в Канаду из-за «дискриминации»

Посольство в Канаде рекомендовало гражданам России воздержаться от поездок в эту страну из-за участившихся случаев дискриминации россиян. Об этом говорится на сайте диппредставительства.

«В связи с многочисленными случаями дискриминации в отношении граждан России по этнической принадлежности и признаку гражданства в Канаде, включая физическое насилие, рекомендуем воздерживаться от поездок в данную страну», — говорится в заявлении.

Гражданам России, находящимся в Канаде, посольство рекомендовало предпринимать особые меры предосторожности рядом с точками общественного питания и розничной продажи товаров, которые имеют отношение к Восточной Европе.

В середине апреля Канада ввела санкции против 14 россиян и 34 организаций из России. В ответ Москва закрыла въезд в страну 333 граждан Канады. В «стоп-лист» были внесены представители канадского руководства, парламентарии и политики различного уровня, а также общественные активисты и атлеты, «причастные к распространению в стране оголтелой русофобии».

Теги
МИД посольство Канада русофобия
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