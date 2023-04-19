Захарова рассказала, как прошел разговор с послами США, Британии и Канады

Посол Канады в России Элисон Леклер (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Заявления послов США, Великобритании и Канады в отношении осужденного на 25 лет оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (включен в реестр физлиц-иноагентов) были неуместными, а их действия напоминали перформанс. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в авторской программе на радио Sputnik.

По ее словам, они продемонстрировали то, что у них «отработано десятилетиями»: создали иллюзию у аудитории защиты прав человека и свобод. Действия послов были сопряжены с вмешательством во внутренние дела России, добавила Захарова, так как они выступили в поддержку «агента влияния», в отношении которого суд «поставил точку» по делу о госизмене.

«Они [послы] были вызваны в МИД, им было все объяснено, причем в жесткой тональности, без какого-либо желания что-то смягчить или как-то спустить на тормозах», — отметила представитель министерства. Она предупредила, что в будущем подобное поведение будет расцениваться как «не соответствующее заявленному статусу».

Захарова напомнила, что посол должен комментировать двустороннюю повестку и то, что касается отношений двух стран в различных сферах, а также то, что происходит в политике его государства. Однако то, что «устроили послы США, Британии и Канады перед Мосгорсудом», никак не относится к перечисленным блокам информационной деятельности, заключила она.

МИД России 18 апреля вызвал послов США, Великобритании и Канады «в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу».

Позднее в ведомстве сообщили, что американскому послу Линн Трейси, британскому послу Деборе Броннерт и канадскому диппредставителю Элисон Леклер выразили «решительный протест» из-за критики приговора Кара-Мурзе.

Ранее Броннерт потребовала отменить 25-летний приговор Кара-Мурзы, подчеркнув, что британское посольство будет поддерживать осужденного. Российский посол в Великобритании Андрей Келин рассказал, что британский МИД потребовал предоставить консульский доступ к оппозиционеру, так как он имеет британское подданство. Однако дипломат напомнил, что у Москвы и Лондона нет соглашения о двойном гражданстве.

Трейси и Леклер также раскритиковали приговор Кара-Мурзе. Они назвали решение суда попыткой заставить несогласных с политикой властей молчать.

В ответ Захарова предостерегла, что те дипломаты, которые вовлечены «в подрывную работу» по «разжиганию розни и вражды» в российском обществе, будут «выдворяться из России».