В Южной Осетии заявили о миллиардном долге перед Россией за свет и газ

Долг Южной Осетии перед Россией за свет и газ превышает 1 млрд руб. Об этом заявил директор госпредприятия «Энергоресурс — Южная Осетия» Ацамаз Кабисов, приводит его слова Sputnik Южная Осетия.

«Перед Российской Федерацией у нас сумма задолженности по газу составляет более 445 млн руб., а по электроэнергии у нас 607 млн руб. У нас есть соглашение, подписанное в 2017 году, согласно которому задолженность составила 320 млн руб. Сумма подлежала погашению. С 2018 года было выплачено 146 млн руб. По этому соглашению осталось выплатить еще 128,5 млн руб.», — сказал Кабисов.

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