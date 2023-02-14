ЦБ запретил банку из Южной Осетии наращивать вклады населения в ДНР и ЛНР

Банк из Южной Осетии, работавший в ДНР и ЛНР до присоединения к России, не сможет наращивать остатки привлеченных средств на своих счетах, следует из приказа ЦБ. Запрет не касается пришедшего на новые территории Промсвязьбанка

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Клиенты филиалов банка из Южной Осетии, работающего в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, не смогут увеличивать размер своих депозитов свыше суммы, которая находилась на их счетах по состоянию на 13 февраля 2023 года, следует из приказа Банка России за подписью председателя Эльвиры Набиуллиной. Документ опубликован на сайте ЦБ (.pdf).

В приказе, который будет действовать до 1 января 2024 года, речь идет о «кредитных учреждениях, являющихся филиалами банка, зарегистрированного на территории Республики Южная Осетия и осуществляющего деятельность на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области, Херсонской области». Под эти критерии попадает Международный расчетный банк (МРБ), который начал сотрудничать с ЛНР и ДНР и еще в 2015 и 2018 годах соответственно, задолго до присоединения этих территорий к России осенью 2022 года. В апреле глава пророссийской администрации Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал, что МРБ начнет работу и в этом регионе. Отделения банка также начали работать на подконтрольной России территории Запорожской области.

Как следует из приказа российского ЦБ (опубликован 14 февраля), этот банк не сможет «привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц», подпадающих под действие закона о страховании вкладов (малые предприятия, товарищества собственников недвижимости, потребительские кооперативы, религиозные организации, благотворительные фонды и т.д.) на вклады, депозиты и банковские счета, если в результате остатки на этих счетах превысят сумму, накопившуюся на них по состоянию на конец дня 13 февраля.

Кредитные учреждения также должны будут уведомлять клиентов о том, что средства, которые они кладут на депозиты и счета, не подлежат страхованию по российскому законодательству (в размере до 1,4 млн руб.). Им придется «разместить во всех доступных для клиентов помещениях кредитного учреждения, в которых осуществляется их обслуживание, информацию о том, что кредитное учреждение не является участником системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации».

У филиалов МРБ в этих регионах нет лицензии Банка России. Как следует из приказа, его действие не распространится на те банки, которые начали работать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и имеют лицензию ЦБ. Пока на эти территории пришел только опорный для российского оборонно-промышленного комплекса Промсвязьбанк, также предоставляющий услуги для бизнеса и розничных клиентов. Он начал там работать в июне.

«Банковские операции по привлечению средств юридических и физических лиц на новых территориях по федеральному конституционному закону (ст. 17) помимо российских кредитных организаций могут осуществлять и кредитные учреждения. К ним относятся в том числе филиалы иностранных банков, которые были созданы по законодательству этих четырех регионов, они не имеют лицензии Банка России, но могут проводить операции до 1 января 2024 года. Также кредитные учреждения не являются участниками российской системы страхования вкладов (ССВ)», — сказал РБК представитель ЦБ.

Согласно приказу, кредитные учреждения (то есть филиалы МРБ) также должны будут предоставлять ЦБ информацию о количестве открытых счетов, остатках и оборотах денежных средств на них, а также отчетность по стандартам Южной Осетии.