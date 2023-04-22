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Рогов заявил о массовых переходах ВСУ на сторону России

Рогов: в Запорожской области участились массовые переходы ВСУ на сторону России
Владимир Рогов
Владимир Рогов (Фото: РИА Новости)

В Запорожской области участились случаи перехода украинских военных на сторону России, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, недавно сложили оружие и добровольно сдались в плен восемь военнослужащих запорожцев 110-й бригады территориальной обороны украинской армии. Рогов утверждает, что киевские власти с целью избежать перехода войск на сторону России перебрасывают в Запорожскую область военных из западных регионов Украины.

Накануне Рогов обвинил ВСУ в попытке применить химическое оружие на запорожском направлении. По его словам, один российский военнослужащий получил химический ожог. Рогов добавил, что на передовую доставили комплекты химической защиты «на случай повторного подобного нападения».

Российская сторона неоднократно обвиняла Киев в применении химического оружия. Власти Украины отрицали эти утверждения.

Теги
Запорожская область Владимир Рогов ВСУ
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