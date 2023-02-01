«Газпром» увеличил транзит газа через Украину до 29,4 млн куб. м

На 1 февраля через ГИС «Суджа» прокачано 29,4 млн куб. м по сравнению с 24,5 млн куб. м днем ранее, сообщили в компании. С января «Газпром» лишь сокращал объем прокачки через Украину

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«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 4,9 млн куб. м, сообщили РБК в компании.

На 1 февраля объем прокачки через ГИС «Суджа» составил 29,4 млн куб. м по сравнению с 24,5 млн куб. м 31 января.

Заявки на ГИС «Сохрановка» отклонены.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

С января этого года «Газпром» неоднократно сокращал объем прокачки через Украину. Последний раз компания сообщала об этом 20 января. Тогда через ГИС «Суджа» было подано 24,4 млн куб. м газа по сравнению с 25,1 млн куб. м днем ранее.

«Газпром» сократил транзит газа через Украину Экономика

Весной прошлого года «Оператор ГТС Украины» предупредил о невозможности прокачки газа через ГИС «Сохрановка» в Луганской области и компрессорную станцию (КС) «Новопсков», объяснив это форс-мажорными обстоятельствами. Украинская сторона предложила перенаправить мощности со станции «Сохрановка» на ГИС «Суджа», которая находится на контролируемой Киевом территории.