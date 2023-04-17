«Газпром» увеличил прокачку газа через Украину до 40,8 млн куб. м

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«Газпром» 17 апреля увеличил прокачку российского газа в Европу через Украину до 40,8 млн куб. м, сообщили РБК в пресс-службе компании. Подача газа осуществляется через газоизмерительную станцию «Суджа» в объеме, подтвержденном украинской стороной.

16 апреля объем транзита составил 38,5 млн куб. м. За 15 апреля также планировалось подать 38,5 млн куб. м. 14 апреля через ГИС «Суджа» было подано 41,7 млн куб. м газа.

Компания сокращала транзит газа в январе, а в феврале постепенно нарастила его. Например, 1 февраля объем прокачки через ГИС «Суджа» составил 29,4 млн куб. м по сравнению с 24,5 млн куб. м 31 января. 15 февраля «Газпром» сообщил, что через ГИС «Суджа» было подано 35,3 млн куб. м — на 14,6% больше, чем днем ранее.