«Газпром» увеличил прокачку газа через Украину
«Газпром» 17 апреля увеличил прокачку российского газа в Европу через Украину до 40,8 млн куб. м, сообщили РБК в пресс-службе компании. Подача газа осуществляется через газоизмерительную станцию «Суджа» в объеме, подтвержденном украинской стороной.
16 апреля объем транзита составил 38,5 млн куб. м. За 15 апреля также планировалось подать 38,5 млн куб. м. 14 апреля через ГИС «Суджа» было подано 41,7 млн куб. м газа.
Компания сокращала транзит газа в январе, а в феврале постепенно нарастила его. Например, 1 февраля объем прокачки через ГИС «Суджа» составил 29,4 млн куб. м по сравнению с 24,5 млн куб. м 31 января. 15 февраля «Газпром» сообщил, что через ГИС «Суджа» было подано 35,3 млн куб. м — на 14,6% больше, чем днем ранее.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. При этом весной прошлого года «Оператор ГТС Украины» предупредил о невозможности прокачки газа через ГИС «Сохрановка», объяснив это тем, что станция находится в Луганской народной республике (ЛНР) под контролем российских сил.
Также «Газпром» поставляет газ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Прокачку по «Северному потоку» полностью остановили после взрыва на газопроводе в конце сентября прошлого года. Транзит по газопроводу «Ямал — Европа» остановлен в марте 2022 года.