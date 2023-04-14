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WP узнала, почему военнослужащий мог опубликовать данные Пентагона

WP: подозреваемый в утечке документов США считал удручающим конфликт Москвы и Киева
Джек Тейшейра стал публиковать документы после начала военных действий на Украине. Он считал, что у Москвы и Киева должно быть «больше общего, нежели того, что их разделяет». Молодому человеку грозят десятки лет тюрьмы
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Служащий ВВС нацгвардии США в Массачусетсе Джек Тейшейра, предполагаемый виновник утечки данных Пентагона, был расстроен из-за вооруженного конфликта России и Украины, сообщает The Washington Post (WP).

Издание побеседовало с друзьями молодого человека. По словам одного из них, тот начал публиковать секретные документы в мессенджере Discord еще в феврале прошлого года, когда начались военные действия. Собеседник издания сообщил, что Тейшейра считал их «удручающими» и был убежден, что Москва и Киев «должны иметь больше общего, нежели того, что их разделяет».

Молодой человек полагал, что публикация документов должна была «информировать людей, которых считал своими друзьями и которым можно было доверять». Пользователи Discord согласились не распространять их за пределами сервера, так как это могло нанести ущерб интересам США, пишет WP.

По словам другого знакомого Тейшейры, тот не стремился подорвать национальную безопасность Соединенных Штатов, но хотел поделиться с участниками чата своими взглядами «единственным доступным ему способом».

Бывшие одноклассники Тейшейры рассказали CNN, что тот с ранних лет увлекался всем, что «связано с войной», и носил с собой «книгу об оружии размером со словарь».

Подозреваемый был задержан вечером 13 апреля в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс. Это произошло после публикации материала в The New York Times (NYT): газета, в частности, назвала 21-летнего Тейшейру администратором игрового чата, через который слили секретные документы. Как передает CNN, он носит звание военнослужащего ВВС США 1-го класса, третье в табеле о рангах для данного вида вооруженных сил. Кроме того, у молодого человека есть медаль за достижения ВВС.

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Как ожидается, Тейшейра предстанет перед окружным судом США в Бостоне в пятницу, 14 апреля. Ему предъявят обвинения в соответствии с законом о шпионаже, который предусматривает уголовную ответственность за несанкционированное изъятие, хранение и передачу конфиденциальных документов, связанных с национальной безопасностью, пишет NYT. По каждому из перечисленных обвинений молодому человеку может грозить до десяти лет тюрьмы.

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