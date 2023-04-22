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В пострадавших от вулкана на Камчатке поселках ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели в трех населенных пунктах Камчатки из-за последствий извержения вулкана
Режим чрезвычайной ситуации ввели в трех населенных пунктах Усть-Камчатского района, пострадавших после пеплопада во время извержения вулкана Шивелуч, сообщил глава района Олег Бондаренко в телеграм-канале.
«Зоны ЧС — населенные пункты: поселки Ключи и Козыревск, село Майское», — уточнил Бондаренко.
Такое решение, по словам, единогласно приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.
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