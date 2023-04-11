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Пеплопад от вулкана обесточил село и поселок на Камчатке

В Козыревске и Майском отключили свет из-за пеплопада от извержения вуклкана Шивелуч

Из-за сильного пеплопада после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке в двух населенных пунктах Усть-Камчатского района отключили электричество. Об этом сообщает пресс-служба компании «Камчатскэнерго», передает «РИА Новости».

«В поселке Козыревске и селе Майском сильный пеплопад и мокрый снег стали причиной ограничения подачи электроэнергии», — говорится в сообщении компании.

В «Камчатскэнерго» уточнили, что социальные объекты подключены к резервным источникам питания, а энергетики ждут окончания пеплопада и снегопада. чтобы расчистить изоляторы на поселковых линиях электропередачи.

Пепловое облако от Шивелуча распространилось на 500 км, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. К тому же пеплопад может достичь Петропавловска-Камчатского, об этом предупредили в региональном управлении МЧС.

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров заявил, что пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет.

«Выпадение такого значительного количества пепла в Ключах — наиболее близко расположенном к Шивелучу населенном пункте — последний раз регистрировалось в 1964 году. Уже сейчас выпал слой порядка 8,5 см и пеплопад продолжается», — сказал Озеров.

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Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки, состоящий из нескольких других вулканов: Старого Шивелуча, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Его возраст оценивается в 60-70 тыс. лет.

Теги
вулкан Шивелуч Камчатка нарушение электроснабжения
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