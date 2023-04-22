В офисе Зеленского попросили предоставить алгоритм движения Киева в НАТО

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украине должны предложить «четкий алгоритм» движения к членству в альянсе, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что провел переговоры с внешнеполитическими советниками глав правительств Швеции, Норвегии, Дании, Исландии и внешнеполитическим советником президента Финляндии.

«Надеюсь, что страны Северной Европы поддержат обеспечение безопасности Украины до того, как она станет полноправным членом НАТО, и готовы подписать соответствующий документ», — написал Ермак.

Украина подала заявку об ускоренном вступлении в НАТО в сентябре 2022 года. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 21 апреля после своей поездки в Киев заявил о согласии всех членов альянса принять Украину, добавив, что после завершения конфликта с Россией Киев должен обладать «средствами сдерживания для предотвращения новых нападений».

О конкретных сроках, когда Украина вступит в НАТО, можно будет говорить только после окончания боевых действий, говорил ранее президент Чехии Петр Павел. По его мнению, даже когда это произойдет, Киеву нужно будет еще восстанавливать свою экономику и армию, а на это понадобиться много времени.

В Кремле, комментируя слова Столтенберга, сказали, что заявления НАТО про вступление Украины в очередной раз показали, что решение президента России Владимира Путина начать военную операцию было правильным.