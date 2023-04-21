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Гособвинение в Белоруссии попросило для Протасевича десять лет тюрьмы

Гособвинение в Белоруссии попросило для экс-главреда Nexta Протасевича десять лет тюрьмы
Роман Протасевич
Роман Протасевич (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

В Белоруссии прокурор Наталья Соколова попросила суд приговорить бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича (внесен в стране в список террористов) к десяти годам колонии усиленного режима, передает «Наша Нiва».

Для основателя телеграм-канала Степана Путило и сооснователя Яна Рудика, которые также проходят по делу, гособвинение потребовало 20 и 19 лет тюрьмы соответственно.

Ранее, 14 апреля, прокуратура Белоруссии ужесточила обвинение Протасевичу. Помимо организации массовых беспорядков, заговора с целью захвата власти и разжигания вражды, его также обвинили в руководстве экстремистским формированием.

В обвинительном заключении говорится, что Протасевич не только руководил Nexta (признан в Белоруссии террористической организацией), но и вел телеграм-канал «Беларусь головного мозга» (признан в республике экстремистским).

После выборов президента Белоруссии в августе 2020 года в стране начались массовые акции протеста, которые освещал и координировал, в том числе, телеграм-канал Nextа. Протасевич вел деятельность из-за границы.

В мае 2021 года, когда самолет Ryanair с Протасевичем на борту летел в Вильнюс, он вынужденно сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась, но спецслужбы Белоруссии задержали Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу.

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После задержания он признал вину в организации массовых протестов. В том же году Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием, их перевели под домашний арест. Генпрокуратура Белоруссии на прошлой неделе удовлетворила ходатайство о передаче девушки для отбытия наказания в Россию.

Теги
Белоруссия Роман Протасевич Nexta тюрьма гособвинение
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