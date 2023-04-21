В Кремле заявили, что разговоров о новой волне мобилизации не ведется

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В Кремле нет разговоров о новой волне мобилизации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Путина прокомментировал сообщения о раздаче студентам МГУ повесток. «В первый раз об этом слышу. В Кремле нет никаких разговоров о какой-либо волне мобилизации. Но мы знаем, что сейчас идет работа по совершенствованию и цифровизации работы военкоматов», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

Как писал MSK1.ru, студенты МГУ сообщили, что в общежитии им вручили повестки «в связи с призывом на воинскую службу». Это коснулось учащихся второго, третьего и четвертого курсов. По данным ресурса, «после пар студентов просили подойти в комнату к дежурному по общежитию, чтобы расписаться в получении повестки на воинский призыв».

В апреле президент России подписал закон об электронных повестках. Согласно документу, в стране создадут реестр воинского учета, в котором будут аккумулироваться данные информационных госсистем о призывниках. В законе также говорится, что повестка будет считаться врученной через неделю после размещения в реестре. С наступлением момента, когда она считается врученной, адресату запретят выезд из России. В Минцифры отмечали, что реестр заработает не раньше чем в осенний призыв.



В Кремле говорили, что вопрос о возобновлении мобилизации сейчас не обсуждается.