В Кремле заявили, что не обсуждают возобновление мобилизации

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В окружении президента Владимира Путина не обсуждается сейчас вопрос о возобновлении мобилизации. Об этом, как сообщает корреспондент РБК, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили о законопроекте, который предусматривает введение электронных повесток и в связи с этим попросили уточнить, обсуждает ли Кремль возобновление мобилизации.

«По-прежнему не было и нет», — ответил Песков.

В январе 2023 года представитель Кремля пояснял, что призыв в рамках частичной мобилизации остановлен, однако президентский указ от 21 сентября 2022 года продолжает действовать в части «исполнения задач военнослужащими».

Песков тогда отметил, что призыв проводился «до достижения установленной численности». Министр обороны Сергей Шойгу, когда 21 сентября была объявлена мобилизация, указывал, что планируется призыв 300 тыс. человек. После того как Шойгу 28 октября заявил об окончании мобилизации, президент Владимир Путин сообщил, что мобилизовали 318 тыс. человек, часть из них — добровольцы.



«Но кроме призыва граждан частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженными силами. Это связано с исполнением обязанностей военнослужащими и т.д. В этой части указ продолжает работать», — пояснил тогда Песков.

На 11 апреля запланировано рассмотрение Госдумой поправок, меняющих правила оповещения призывников. В частности, вводится новый способ рассылки повесток — заказным письмом или электронно через портал «Госуслуги». При этом повестка одному человеку может быть отправлена разными способами.