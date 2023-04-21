Жители Германии доставят в Крым гуманитарную помощь для новых регионов

Делегация из Германии доставит в Крым гуманитарную помощь для новых регионов России

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Делегация жителей Германии привезет в Крым гуманитарную помощь для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в разговоре с «РИА Новости».

«Коренные жители Германии начали у себя на родине сбор гуманитарной помощи для населения новых регионов нашей страны», — рассказал он.

По словам Гемпеля, делегация намерена приехать на полуостров, а затем лично доставить гумпомощь жителям Херсонской области. Визит запланирован на май, сейчас прорабатываются маршрут и программа.

В марте Der Spiegel сообщил, что железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn прекратил с 1 января бесплатно доставлять гуманитарные грузы в зону боевых действий на Украине. С начала российской военной операции по железной и автомобильным дорогам бесплатно перевезли 1,3 тыс. контейнеров с продуктами питания, системами очистки воды, генераторами, инвалидными колясками, средствами гигиены и другими вещами, которые передавали компании Германии.

В том же месяце МВД России начало проверку по факту задержания полицией в Херсонской области микроавтобусов, перевозивших гуманитарную помощь. Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что в Сети появились «сообщения о задержании в Херсонской области трех микроавтобусов, которые использовались волонтерами для транспортировки гуманитарного груза, и возможных нарушениях законности, допущенных сотрудниками полиции».