Немецкая железная дорога прекратила бесплатные перевозки помощи Украине

Немецкий логистический оператор прекратил бесплатно доставлять гуманитарный груз на Украину из-за нехватки финансирования, в правительстве Германии еще обсуждают выделение средств. Из-за этого Украина уже недополучила теплые вещи

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Основной железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn после начала военной операции России на Украине бесплатно доставлял гуманитарный груз в зону боевых действий, однако с 1 января этого года компания прекратила поставки, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

Обещание о бесплатной перевозке дало грузовое и логистическое подразделение компании — DB Cargo, указав, что транзит гуманитарного груза будет бесплатен до «дальнейшего уведомления».

С того времени по железной и автомобильной дорогам бесплатно перевезли 1,3 тыс. контейнеров с продуктами питания, системами очистки воды, генераторами, инвалидными колясками, средствами гигиены и другими вещами, которые передавали в основном компании Германии. Транспортная компания понесла расходы примерно на €5 млн. Услугами DB Cargo пользовалось и немецкое правительство, отправив жителям Украины гуманитарную помощь 292 раза в рамках «Немецкого продовольственного моста».

Однако в декабре DB Cargo уведомила власти, что скоро бесплатная перевозка временно будет приостановлена. В компании пояснили, что могут нести соответствующие расходы лишь до определенного момента, запас средств на эти цели был на исходе.

По словам источников Der Spiegel, компания неоднократно обращалась в немецкий Минтранс с просьбой профинансировать перевозки, однако получила отказ. Как пишет издание, для выделения средств перевозка должна быть заказана правительством Германии — это сложная и длительная процедура, которая не подходит для направления гуманитарной помощи в зону боевых действий.

Минтранс заверил газету, что правительство обсуждает форму и объем поддержки компании для возобновления бесплатных перевозок гуманитарного груза на Украину. Как выяснил Spiegel, немецкий Минсельхоз планирует в скором времени обеспечить перевозку продуктов питания для украинцев.

Однако отправка одежды и технических средств Украине остановилась, им пришлось самостоятельно искать дорогие пути для доставки грузов. К примеру, ассоциация помощи Human Plus eV не смогла этого сделать из-за дефицита средств, поэтому контейнер с одеялами, зимней одеждой и лекарствами все еще находится в Неттетале. «Возможно, к лету на Украину прибудут теплые вещи», — отмечает Spiegel.