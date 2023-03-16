МВД проверит сообщения о задержании машин волонтеров херсонской полицией

МВД проверит сообщения о задержании микроавтобусов с гумпомощью в Херсонской области

О задержании машин волонтеров с гумпомощью в начале марта сообщил блогер Роман Сапоньков. МВД проверит инцидент и законность действий полиции

Фото: ТАСС

МВД инициировало проверку по факту задержания полицией в Херсонской области микроавтобусов, которые перевозили гуманитарную помощь, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в интернете распространяются «сообщения о задержании в Херсонской области трех микроавтобусов, которые использовались волонтерами для транспортировки гуманитарного груза, и возможных нарушениях законности, допущенных сотрудниками полиции».

Проверку ведет Главное управление собственной безопасности ведомства. Блогеров и журналистов в МВД призвали не публиковать «непроверенную информацию, эмоциональные заявления и поспешные выводы», пока не появятся официальные итоги проверки.

О задержании волонтерских машин в своем телеграм-канале сообщил блогер-военкор Роман Сапоньков. По его словам, 6 марта автомобили остановили на посту в поселке Каланчак на юге Херсонской области, который находится в 30 км от Армянска (Крым). Автомобили использовались волонтерами с мая, перевозили грузы «для парней», уточнил блогер.

«Сказали, подозрение, что машины в розыске. К их огорчению, проверка по базе показала, что машины чистые. Тогда их просто изъяли. Документов об изъятии не дали», — пишет Сапоньков. По словам блогера, у водителей были все необходимые документы, доверенности и накладные.

Через неделю, как указывает Сапоньков, документов по задержанию в полиции так и не предоставили.