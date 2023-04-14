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Власти Брянской области опровергли обстрел нефтехранилища

Власти Брянской области опровергли обстрел нефтехранилища и приграничного села
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Информация об обстрелах нефтехранилища и населенных пунктов в Брянской области не соответствует действительности.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора региона Александра Богомаза.

«Не подтверждаем. Обстрелов не было, ни в одном из районов», — говорится в ответе пресс-службы на запрос РБК.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что вооруженные силы Украины выпустили 10 снарядов по нефтехранилищу в Суражском районе, а также пять снарядов по селу Ломаковка, но ни разу не попали.

5 апреля в Брянской области вынужденно сел украинский легкий самолет. Перед этим он сбросил две бомбы на комбинат «Слава» Росрезерва, сообщил источник РБК в региональном управлении МВД и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

По словам собеседников РБК, самолетов было два. Они сбросили на территорию завода две бомбы, из-за чего образовались две воронки (одна из них диаметром 6 м и глубиной 2,5 м, вторая — диаметром 4 м и глубиной 0,6 м). Сотрудники МВД оцепили место происшествия и перекрыли дорогу. Они нашли осколки снарядов, по предварительным данным, это были авиабомбы диаметром 200–220 мм. О пострадавших не сообщается.

Пилот самолета пытался скрыться с лесу, но его задержали. Суд отправил его под арест.

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обстрел нефтехранилище Брянская область Александр Богомаз новости
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