Брянский губернатор заявил о подрыве на мине пытавшегося пересечь границу

Глава Брянской области: пытавшийся попасть в Россию со стороны Украины подорвался на мине

Село Запесочье Погарского района (Фото: сервис Google Maps)

В районе села Запесочье Погарского района Брянской области зафиксирована попытка незаконного пересечения границы, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов», — написал он в телеграм-канале.

6 апреля Минобороны сообщило об ударе по проникшей в Брянскую область со стороны Украины «диверсионно-разведывательной группы», в составе которой было более 15 бойцов. «В ходе боестолкновения огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение. Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет», — сообщили в министерстве.

Богомаз говорил, что инцидент произошел у села Случовск Погарского района, которое расположено примерно в 1,5 км от границы с Черниговской областью Украины.