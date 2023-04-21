Макрон и Байден обсудили роль Китая в урегулировании конфликта на Украине

Американский президент Джо Байден обсудил с французским коллегой его визит в Китай и конфликт на Украине, сообщил Белый дом.

В заявлении Елисейского дворца по итогам телефонных переговоров подчеркивается, что «Китай должен сыграть свою роль в содействии в среднесрочной перспективе прекращению [украинского] конфликта в соответствии с принципами и целями Устава Организации Объединенных Наций». Главы двух государств согласились с важностью продолжения взаимодействия с китайскими властями на этой основе, говорится в пресс-релизе администрации французского президента.

Байден и Макрон также поговорили о работе над «продвижением процветания, безопасности и основанного на правилах миропорядка в Индо-Тихоокеанском регионе». Кроме того, президенты подтвердили важность «поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе» и «незыблемость поддержки Украины перед лицом жестокой российской агрессии».

Макрон приехал в Китай и провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином в начале апреля. Лидеры на совместной пресс-конференции выступили за то, чтобы переговоры между Россией и Украиной начались «как можно скорее».

По данным Bloomberg, Макрон обратился к Си Цзиньпину с мирным планом, он дал поручение своему советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну проработать эту идею с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской Компартии Ван И. Они должны создать структуру, которая «может быть использована в качестве основы для будущих переговоров». При оптимистичном сценарии переговоры между Россией и Украиной могут пройти уже этим летом.