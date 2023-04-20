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Лавров заявил о крестовом походе США против России

Сергей Лавров: США объявили крестовый поход против России и русской культуры
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

США объявили против России крестовый поход, но он является безнадежным. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

«Все понимают, что американцы объявили «крестовый поход» против Российской Федерации, против ее законных интересов, против русской культуры, русских традиций. <...> Всем понятно, что это безнадежный курс», — сказал Лавров.

Он отметил, что в качестве «наконечника» США выбрали «киевский нацистский режим», «накачивая» Украину «все новыми системами вооружения».

5 апреля Лавров заявил о «горячей фазе войны» между Россией и США, вызванной поставками Украине оружия. «Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего, и американская администрация каждый раз грозится все более и более дальнобойные, смертоносные системы поставлять», — сказал министр.

Советник Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби говорил, что США или западные страны не находятся в конфликте с Россией, поскольку он идет «внутри Украины». Власти США отмечали, что будут оказывать Киеву поддержку столько, сколько потребуется.

Президент Владимир Путин заявил, что российско-американские отношения сейчас «переживают глубокий кризис» из-за различных подходов двух стран «к формированию современного миропорядка».

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