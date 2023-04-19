Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США могут обмануть в любой момент. Такое мнение он высказал на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

«Всем прекрасно известно: Соединенные Штаты могут обмануть в любо момент. И гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения», — заявил Лавров, отвечая на вопрос о том, что США говорили о возможности снятия санкций с Венесуэлы, но потом пригрозили ужесточением ограничений.

Издание Europa Press 12 апреля со ссылкой на представителя Госдепа США сообщило, что Вашингтон «пересмотрит и скорректирует» санкции в отношении Венесуэлы, если президент страны не будет поддерживать диалог с оппозицией и усилит репрессии. Президент Венесуэлы Николас Мадуро после этого заявил, что «представитель гринго выступил с угрозами в адрес Венесуэлы», и послал представителя Госдепа к черту.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Венесуэлой, ввели санкции и закрыли свое посольство в 2019 году, обвинив президента Мадуро в фальсификации выборов. На фоне массовых протестов в республике Вашингтон поддержал лидера оппозиции Хуана Гуаидо, а президент США Дональд Трамп провозгласил его главой страны.