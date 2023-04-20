Путин дал гражданство России автору «Последнего мирного года»

Гарри Каролинский (Фото: bccrc.ru)

Президент России Владимир Путин дал гражданство России родившемуся в Одессе писателю Гарри Каролинскому (Каролински) и его супруге. Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Каролински Гарри Д., родившийся 3 июля 1932 года на Украине; Каролински Зинаида В., родившаяся 19 сентября 1939 года в России», — говорится в указе.

Гарри Каролинский (настоящее имя — Гарри Табачник) проживает в Нью-Йорке. Он родился в Одессе в 1932 году. Каролинский был журналистом Московского радио с 1960-х до начала 1970-х годов, работал на радио «Маяк» и брал интервью у известных политических деятелей СССР, в том числе у маршала Георгия Жукова, космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова и Валентины Терешковой, писателя-эмигранта Ильи Эренбурга и др.

В США он работал на радио «Свобода» и «Голос Америки» (обе признаны иностранными агентами). Также Каролинский писал книги, которые в том числе выходили в России, — «Последний мирный год 1913», «Ключ Победы. Любовь и война», «Вальс императора».

24 октября Путин дал российское гражданство бывшему вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе, а до этого, в сентябре, — бывшему сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену.