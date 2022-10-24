Путин дал российское гражданство бывшему вице-президенту Бурунди

Российское гражданство также получил Рори Суше — сотрудник RT и племянник британского актера Дэвида Суше, исполнившего роль сыщика Эркюля Пуаро

Жозеф Буторе (Фото: Panoramic / Zuma / ТАСС)

Президент Владимир Путин предоставил российское гражданство второму вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Этим же указом он принял в гражданство еще 36 человек, в том числе сотрудника телеканала RT Рори Суше, племянника британского актера Дэвида Суше, известного по роли сыщика Эркюля Пуаро.

Также документ удовлетворяет заявления четырех человек о выходе из российского гражданства. Среди них — Денис Гродецкий, сын бывшего главы «Ижмаша» Владимира Гродецкого.

Жозеф Буторе был вторым вице-президентом Бурунди в 2015–2020 годах, до этого занимал пост министра высшего образования и научных исследований. С августа 2010 года по январь 2013 года являлся членом парламента.

Согласно данным на сайте «Росконгресса», у Буторе есть степень доктора наук и степень кандидата наук в области ветеринарии, присвоенные Московской государственной академией ветеринарной медицины и биотехнологии и Казанской государственной академией ветеринарной медицины.

В последний раз Путин подписывал указ о приеме в российское гражданство в конце сентября, тогда его получил бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден. Как уточнял представитель президента Дмитрий Песков, это было сделано по просьбе экс-сотрудника АНБ, который подал заявление на получение гражданства еще в ноябре 2020 года.