Омбудсмен заявила о согласии МВД и МИД выдавать паспорта не в России

С идеей выдавать внутренние российские паспорта в консульствах за рубежом ранее выступила сама Москалькова. Сейчас там можно получить только загранпаспорта. Идею МИД и МВД одобрили, указала она, но вопрос окончательно не решен

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

МВД и МИД России согласились с предложением выдавать российские паспорта за границей, сообщила выступившая с этой инициативой омбудсмен Татьяна Москалькова. Видео ее выступления опубликовано в телеграм-канале.

Она отметила, что за границей живут много российских граждан, но для получения паспорта они должны приезжать на территорию России, что в нынешних обстоятельствах сделать весьма сложно. Ведомства поддержали ее идею о том, чтобы документы выдавали в российских консульствах, «но тем не менее вопрос сегодня не решен», сказала Москалькова.

В МИДе газете «Коммерсантъ» сообщили, что данный вопрос пока прорабатывают «в межведомственном формате с заинтересованными» ведомствами.

В зарубежных консульствах России гражданам страны можно получить только загранпаспорт, однако основной документ оформить не удастся. Для его оформления и получения как гражданам, так и негражданам требуется приехать в Россию и лично обратиться в отделение МВД или МФЦ.

В марте Москалькова выступила с еще одной инициативой, касающейся россиян за рубежом. Она предложила давать российское гражданство детям, родившимся за границей, если один из родителей — гражданин России, а другой — иностранец. Сейчас дети таких родителей получают гражданство России по рождению, только если появляются на свет на территории страны или если есть риск, что они станут лицами без гражданства. Независимо от места рождения ребенок получает российское гражданство только в случае, если оба его родителя или единственный родитель — россияне.