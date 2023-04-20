Кремль не будет менять график Путина из-за «арктура»

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Никаких изменений в график президента Владимира Путина и дополнительных ограничений в Кремле из-за ожидаемой волны заражений нового подвида коронавируса XBB 1.16 «арктур» не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«У нас действуют по-прежнему определенные ограничения, меры предосторожности, системы тестирования. Но о каких-то усилениях пока речи не идет», — сказал Песков.

«Арктур» — генетический вариант штамма «омикрон». Широкое распространение вирус уже получил в Индии, Сингапуре, еще зафиксированы случаи в США, Германии, Китае. В России зарегистрированы уже четыре случая заражения «арктуром». 19 апреля в Центре имени Гамалеи сообщили, что обнаружили этот подвид коронавируса в трех образцах московских пациентов.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о волне заболеваемости «арктуром» в конце мая. «Сейчас начнется каникулярно-отпускной период, потом все соберутся — и этот всплеск может быть», — объяснила она. По ее словам, у нового варианта COVID-19 большая заразность, чем у его предшественников. Кроме того, по данным зарубежных ученых, вирус умеет обходить сформировавшийся ранее иммунитет, отмечала Попова.

Симптомы «арктура» те же, что и для остальных штаммов данной группы, а в дополнение к ним симптомы конъюнктивита и лихорадки (не во всех случаях), говорили опрошенные РБК вирусологи.