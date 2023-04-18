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Кремль объяснил поездку Путина в ЛНР и Херсонскую область

Песков: поездка Путина в ЛНР и Херсонскую область состоялась 17 апреля
Такие командировки — часть «рутинной работы», заявил пресс-секретарь президента. По его словам, поездка Путина и встречи с офицерами состоялись 17 апреля, а с Пасхой он поздравил военных потому, что сейчас идет пасхальная неделя

Поездка президента Владимира Путина в ЛНР и Херсонскую область — часть «рутинной работы верховного главнокомандующего», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам представителя главы государства, Путин «все чаще посещает новые регионы» и получает там оперативную информацию о ходе военной операции.

Журналисты попросили уточнить, когда именно прошла поездка, на что Песков ответил, что это случилось 17 апреля. «Действительно президент, когда икону дарил, сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха у нас идет 40 дней. Сейчас тем более у нас пасхальная неделя», — сказал он.

Комментировать состояние войск Песков не стал, пояснив, что «это прерогатива Министерства обороны».

Утром в пресс-службе Кремля сообщили, что заранее не готовили рабочие поездки главы государства в новые регионы. В ЛНР Путин посетил штаб Нацгвардии «Восток» и заслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина. На херсонском направлении он побывал в штабе группировки «Днепр» и заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Президент поздравил военных с Пасхой и подарил им копии икон.

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Владимир Путин Дмитрий Песков ЛНР Херсонская область

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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