Набиуллина назвала условие для вмешательства в работу валютного рынка

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Вмешательство Центробанка в работу валютного рынка допустимо при угрозе финансовой стабильности, однако пока регулятор не считает целесообразным существенно менять действующие ограничения, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме.

По ее словам, ЦБ сохраняет приверженность плавающему курсу «как действенному стабилизатору для национальной экономики». «Вмешиваться в работу валютного рынка мы считаем допустимым и необходимым, только когда события на нем создают угрозу для финансовой стабильности, как это было, например, прошлой весной», — отметила Набиуллина.

Глава Центробанка напомнила, что прошлой весной были введены «жесткие» валютные ограничения. Они были нужны, чтобы стабилизовать валютный рынок в тех условиях, когда часть российских резервов была заморожена, и вместе с тем эти ограничения стали ответной, зеркальной мерой на санкции, пояснила она.

Впоследствии ЦБ ослабил или снял часть валютных ограничений. По словам Набиуллиной, это «абсолютно необходимо», чтобы не создавать препятствий для российских компаний, которым «необходимо стремительно, кардинально перестраивать свою внешнеэкономическую деятельность, систему международных расчетов». «Эти ограничения мешали бы выстраиванию нашими компаниями своей внешнеэкономической деятельности», — отметила она.

Сейчас часть ограничений, в первую очередь ответного характера, сохраняется, продолжила глава ЦБ. «И мы считаем, что вносить в них существенные изменения на настоящий момент нецелесообразно», — добавила Набиуллина.

На днях она допустила «некоторый тюнинг» в вопросе валютных ограничений, также заявив, что больших послаблений не предполагается.