Набиуллина назвала условие для вмешательства в работу валютного рынка

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
.
Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 89,37 (-0,2) Инвестиции, 19 апр, 17:03 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 81,65 (+0,05) Инвестиции, 19 апр, 17:03
Кремль не будет менять график Путина из-за «арктура» Общество, 13:41
Тарпищев раскритиковал Рублева за поездку на турнир в Боснию Спорт, 13:41
В Киеве обсудят расторжение договора аренды с посольством России Политика, 13:39
Губернатор Красноярского края уйдет в отставку Политика, 13:38
Изменение юридического адреса работодателя: последствия для работников Pro, 13:36
Цифровая «дочка» Societe Generale объявила о запуске стейблкоина Крипто, 13:32
Хуснуллин объяснил трудности запуска льготной ипотеки на вторичное жилье Недвижимость, 13:28
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 13:27
RMF узнало о желании Польши запретить импорт в ЕС фруктов и яиц с Украины Политика, 13:27
WP узнала о попытке нарушить работу комплексов Starlink Маска на Украине Политика, 13:25
Правительство в июне рассмотрит вопрос о новых мерах поддержки ипотеки Недвижимость, 13:20
Надаль снялся с четвертого «Мастерса» подряд из-за незаживающей травмы Спорт, 13:18
Время — деньги: как накопить капитал к совершеннолетию ребенка Pro, 13:16
Песков заявил, что недопущение Украины в НАТО остается целью спецоперации Политика, 13:15
Война санкций ,  
0 

Набиуллина назвала условие для вмешательства в работу валютного рынка

Набиуллина: ЦБ допускает вмешательство в работу валютного рынка при угрозе финстабильности
Евро/Рубль EUR/RUB ₽89,455 -0,14% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽81,583 -0,38% Купить
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Вмешательство Центробанка в работу валютного рынка допустимо при угрозе финансовой стабильности, однако пока регулятор не считает целесообразным существенно менять действующие ограничения, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме.

По ее словам, ЦБ сохраняет приверженность плавающему курсу «как действенному стабилизатору для национальной экономики». «Вмешиваться в работу валютного рынка мы считаем допустимым и необходимым, только когда события на нем создают угрозу для финансовой стабильности, как это было, например, прошлой весной», — отметила Набиуллина.

Глава Центробанка напомнила, что прошлой весной были введены «жесткие» валютные ограничения. Они были нужны, чтобы стабилизовать валютный рынок в тех условиях, когда часть российских резервов была заморожена, и вместе с тем эти ограничения стали ответной, зеркальной мерой на санкции, пояснила она.

Впоследствии ЦБ ослабил или снял часть валютных ограничений. По словам Набиуллиной, это «абсолютно необходимо», чтобы не создавать препятствий для российских компаний, которым «необходимо стремительно, кардинально перестраивать свою внешнеэкономическую деятельность, систему международных расчетов». «Эти ограничения мешали бы выстраиванию нашими компаниями своей внешнеэкономической деятельности», — отметила она.

Сейчас часть ограничений, в первую очередь ответного характера, сохраняется, продолжила глава ЦБ. «И мы считаем, что вносить в них существенные изменения на настоящий момент нецелесообразно», — добавила Набиуллина.

На днях она допустила «некоторый тюнинг» в вопросе валютных ограничений, также заявив, что больших послаблений не предполагается.

Читайте на РБК Pro
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Игра не по правилам: сможет ли Запад выдержать конкуренцию с Китаем
«Ты это сам придумал»: почему родители путают болезнь с психосоматикой
Как растет спрос на золото и что ждать от бумаг российских компаний
Теги
Эльвира Набиуллина Центробанк валютный рынок
Материалы по теме
Минфин допустил валютный лимит из-за сделок с активами уходящих компаний
Финансы
Банк России оценил итоги девалютизации после кризисного года
Финансы
Юань обошел доллар и стал самой торгуемой валютой в России
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter