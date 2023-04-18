ЦБ ответил на обвинения в принятии решений по приказу «мировой закулисы»

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Зампред Банка России Алексей Заботкин опроверг информацию о том, что регулятор принимает решения по приказу «мировой финансовой закулисы». Об этом он заявил в эфире подкаста «Легкие деньги».

Так, на просьбу ведущего прокомментировать информацию о том, что ЦБ «подчинен мировой финансовой закулисе» и делает то, что она «приказывает», Заботнин ответил: «Относиться к этому утверждению нужно, как к мифу, который по всей видимости, сформировался в 90-е годы. Тогда у нас была гиперинфляция, большие бюджетные дефициты. И Международный валютный фонд активно участвовал в том, чтобы помочь достичь макроэкономической стабилизации» (цитата по «РИА Новости»).

По словам зампреда ЦБ, политику регулятора определяет исключительно совет директоров, а не «мировая финансовая закулиса».

Ранее о том, что денежно-кредитная политика Банка России полностью независима заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Свою денежно-кредитную политику мы проводим независимо, независимо принимаем решения о ключевой ставке», — подчеркивала она.

В то же время, по словам Набиуллиной, Центробанк в своей политике учитывает действия правительства, «прежде всего бюджетную политику».

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