Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков
Танк Leopard 2
Дания и Нидерланды совместно передадут Украине 14 танков Leopard 2. Об этом сообщает Reuters.
Танки Leopard 2A4 будут поставлены в первом квартале 2024 года после закупки у третьей стороны.
В феврале Die Welt сообщала, что Нидерланды и Дания отказались отправлять на Украину танки Leopard после «консультаций с Германией».
В январе Германия сообщила, что передаст Украине 14 танков Leopard 2 и разрешит другим странам реэкспорт.
Президент России Владимир Путин на информацию о поставках танков говорил, что стране «снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты».