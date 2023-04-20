Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков

Танк Leopard 2 (Фото: Francisco J. Olmo / Global Look Press)

Дания и Нидерланды совместно передадут Украине 14 танков Leopard 2. Об этом сообщает Reuters.

Танки Leopard 2A4 будут поставлены в первом квартале 2024 года после закупки у третьей стороны.

В феврале Die Welt сообщала, что Нидерланды и Дания отказались отправлять на Украину танки Leopard после «консультаций с Германией».

В январе Германия сообщила, что передаст Украине 14 танков Leopard 2 и разрешит другим странам реэкспорт.

Президент России Владимир Путин на информацию о поставках танков говорил, что стране «снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты».