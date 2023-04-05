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Общество ,  
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В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая в 2023 году

«Новые люди» внесли законопроект о выходных 1–9 мая и сокращении новогодних праздников
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Новые люди» предложили продлить выходные на майские праздники с 1 по 9 мая. Депутаты фракции Алексей Нечаев, Владислав Даванков, Сангаджи Тарбаев, Анна Скрозникова, Антон Ткачев и Георгий Арапов внесли соответствующий законопроект в Госдуму, сообщили РБК в партии.

«Хватит издеваться над людьми. Сейчас у нас выходные с 29 апреля по 1 мая. Потом на работу на четыре дня и назад на дачу. Спросите у предпринимателей, какая в эти дни эффективность. Никто о работе не думает! Начиная с обычных сотрудников и заканчивая начальством», — заявил первый замруководителя фракции и вице-спикер Госдумы Даванков.

Общее число выходных дней останется прежним: майские праздники предлагается продлить за счет сокращения новогодних каникул. Согласно предложению партии, они будут длиться с 1 по 3 января, еще один выходной сохранится на православное Рождество — 7 января. В «Новых людях» пояснили, что в январе россияне в основном никуда не уезжают. «Лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами», — считает Даванков.

Сейчас регионы могут сами устанавливать дополнительные выходные на майские праздники, но в прошлом году этой возможностью воспользовались только в Адыгее.

В самом законопроекте предлагается ввести выходные дни с 1 по 5 мая и 9 мая. 6 и 7 мая в этом году выпадают на субботу и воскресенье, 8 мая установлено в производственном календаре в 2023 году выходным днем. «Установление нерабочих праздничных дней в период с 1 по 7 мая (в случае решения правительства России об установлении 8 мая выходным днем) позволит гражданам собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими, что в свою очередь будет способствовать укреплению семейных и родственных связей, позволит улучшить социально-психологическое самочувствие граждан, создаст условия для повышения уровня отдыха и улучшит благополучие граждан», — говорится в пояснительной записке.

Даванков и в прошлом году предлагал продлить майские праздники — с 1 по 10 мая. «Уже весна, и скоро предстоит сезон посадок. <...> В России есть проблемы с семенами, проблемы с материалом, который используется для того, чтобы наша продовольственная безопасность была в порядке уже этой осенью», — объяснял депутат. Министр труда Антон Котяков после этого заявил, что его ведомство законодательно не прорабатывает подобные инициативы.

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