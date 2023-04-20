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Захарова предупредила Сеул о последствиях поставок оружия Киеву

Захарова: поставки оружия Киеву негативно скажутся на отношениях Сеула и Москвы

Если Южная Корея начнет поставлять оружие Украине, это негативно скажется на отношениях с Россией, как и в случае с любой другой стороной, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте дипведомства.

Она подчеркнула, что военную помощь Киеву Москва рассматривает как «откровенно враждебный антироссийский акт».

«Подобные шаги крайне негативно скажутся на двусторонних отношениях с теми государствами, которые их предпринимают, и будут учитываться при формировании российских позиций по вопросам, затрагивающим коренные интересы безопасности соответствующих стран. В случае с Республикой Корея речь могла бы идти о подходах к урегулированию ситуации на Корейском полуострове», — отметила Захарова.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль допустил оказание военной помощи Украине. «Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например в случае масштабных нападений на мирное население <...> или серьезных нарушений законов войны», — заявил он в интервью Reuters 19 апреля.

Москва осуждает поставки оружия Киеву и считает, что зарубежные страны таким образом становятся сторонами конфликта.

Теги
Персоны
Мария Захарова Южная Корея поставки оружия

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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