Путин указал на множество «стареньких Lada и «Жигулей» в новых регионах

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Президент России Владимир Путин после своей поездки в ЛНР и Херсонскую область заявил, что давно не видел «такого количества стареньких автомобилей» Lada и «жигули». Об этом глава государства рассказал на совещании с членами правительства.

«На что обратил внимание. Я такого количества стареньких автомобилей — «лад» и «жигулей» давно уже не видел. О чем это говорит? Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные», — сказал Путин. Он отметил, что, несмотря на небольшие доходы населения, уровень цен там выше, чем в Ростовской области. Этот дисбаланс надо устранить, и, хотя этого не сделать в один день, можно принять некоторые меры достаточно оперативно.

Среди них глава государства назвал поддержку сельхозпроизводителей, расширение возможности переработки сельхозпродукции на месте, привлечение инвестиций из других регионов, создание в новых субъектах базы хранения для производимых на этих территориях товаров.

На том же совещании он поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину «навести порядок» в районе пункта пропуска Гуково на административной границе ЛНР и Ростовской области. По словам президента, часть спецтранспорта и легковых машин этот пункт пропуска объезжают, так как на самом КПП «узко все» и «дороги практически нет».

Визит президента в новые регионы состоялся 17 апреля, о чем сообщила пресс-служба Кремля на следующий день. В ЛНР президент посетил штаб Нацгвардии «Восток». С докладами выступили генерал-полковник Александр Лапин и другие офицеры.

Кроме того, в тот же день Путин побывал в штабе группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Там он заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Путин попросил рассказать ему о ситуации на запорожском и херсонском направлениях и предложил Теплинскому «высказать свои соображения», так как тот «достаточно долго на передней линии».