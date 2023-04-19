Таиланд отложил введение туристического сбора для иностранцев

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Введение туристического сбора в 300 бат ($8,7) с иностранцев, прилетающих в Таиланд, перенесли с июня на сентябрь этого года, пишет тайская газета Pattaya Mail.

Со ссылкой на заявление министра туризма Пхипата Ратчакитпракана издание передает, что введение сбора перенесено в связи с трудностями в реализации. Так, международные авиалинии согласились опробовать схему, по которой налог включается в стоимость перелета. При этом пока не найден способ взимать его избирательно именно с иностранцев-туристов, поскольку налог не должен затрагивать жителей страны и некоторых экспатов, отмечает Pattaya Mail.

Bangkok Post уточняет, что речь идет только о прибывающих авиатранспортом, поскольку задержка с введением связана именно с возражениями авиакомпаний. Глава туристической ассоциации Пхукета Бхуммикитти Руктенгам заявил, что введение сбора нужно отложить и для туристов, прибывающих морем или по суше, передает издание.

Закон должен был вступить в силу 1 июня, сообщали в канцелярии премьер-министра в феврале. Налоговый сбор составит 150 батов ($4,3) для туристов, которые прибыли в страну по суше или воде, и 300 батов ($8,7), для тех, кто прибыл воздушным путем.

Впервые проект о туристическом налоге выдвинули в 2018 году. С тех пор его утверждение переносили пять раз. Большая часть налога пойдет на благоустройство и реконструкцию туристических объектов, от 10 до 17% направят в фонд страхования иностранных туристов, отмечает Pattaya Mail.

Россияне с октября 2022 года по 31 марта 2023 года могли находиться в Таиланде без визы 45 дней. С апреля этот срок уменьшился до 30 дней.