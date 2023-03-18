Власти Таиланда заявили о планах оставить 45-дневный безвиз для россиян еще на год

Власти Таиланда планируют оставить увеличенный с 30 до 45 дней срок безвизового пребывания для россиян и после даты окончания действия этого послабления 31 марта, сообщил замглавы управления по туризму Таиланда Сирипакорн Чивсамут, передает Ассоциация российских туроператоров (АТОР).

«Этот вопрос рассматривается. С большой долей вероятности визовое послабление будет продлено», — сказал он.

По мнению Чивсамута, это решение позитивно отразится на российском турпотоке. Только за 2,5 месяца этого года Таиланд посетили 480,5 тыс. россиян, что превышает число российских туристов, побывавших в стране за весь прошлый год.

Как рассказал замминистра по туризму, загрузка рейсов в Таиланд авиакомпании «Аэрофлот» достигает 90%, а S7 — 100%. "Конечно, рейсов в Таиланд из России не хватает. Таиландские перевозчики пока не будут летать в Россию, потому что не решены вопросы страховки», — добавил он.

Кроме того, планируется ввести для россиян возможность оформления электронной визы. По ней в Таиланде можно пребывать 60 дней.

Срок пребывания без визы в Таиланде решили увеличить летом 2022 года, программа начала действовать с октября. Власти Таиланда надеются, что увеличение числа туристов поможет подстегнуть экономику и уменьшить воздействие пандемии.

С 1 июня с путешественников в Таиланде начнут взимать туристический сбор. Плата составит 300 батов (около $8,6) с человека, прибывающего в Таиланд воздушным путем, и 150 батов (около $4,3) с путешественников, прибывших по морю или по суше.