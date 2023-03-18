Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
В РУДН сменили проректора после скандала с украинскими флагами в вузе Общество, 03:44
Трамп объявил о возвращении на Facebook Технологии и медиа, 03:41
Власти Таиланда заявили о планах оставить 45-дневный безвиз для россиян Общество, 03:10
Байден назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина обоснованным Политика, 02:59
В Париже сожгли плакат с Макроном на протестах против пенсионной реформы Политика, 02:26
В ООН заявили о «значительном прогрессе» по решению проблем с удобрениями Политика, 02:03
Небензя поставил Западу ультиматум по выполнению зерновой сделки Политика, 01:31
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Умер актер «Джона Уика» и «Прослушки» Лэнс Реддик Общество, 01:17
В Белоруссии сформируют спецназ «Беркут» Общество, 00:58
Россия выделит 603 млн руб. на машины скорой помощи для Анголы Экономика, 00:51
Украина вышла из соглашения с Россией о ракетных комплексах Политика, 00:19
Уже не опиум: как создатели игры Genshin Impact выручили $4 млрд на любви Pro, 00:00
Косачев предложил ввести санкции против МУС из-за ордера на арест Путина Политика, 17 мар, 23:55
Дело Фишера: как советской милиции удавалось находить опасных маньяков РБК и more.tv, 17 мар, 23:45
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Власти Таиланда заявили о планах оставить 45-дневный безвиз для россиян

Власти Таиланда заявили о планах оставить 45-дневный безвиз для россиян еще на год

Власти Таиланда планируют оставить увеличенный с 30 до 45 дней срок безвизового пребывания для россиян и после даты окончания действия этого послабления 31 марта, сообщил замглавы управления по туризму Таиланда Сирипакорн Чивсамут, передает Ассоциация российских туроператоров (АТОР).

«Этот вопрос рассматривается. С большой долей вероятности визовое послабление будет продлено», — сказал он.

По мнению Чивсамута, это решение позитивно отразится на российском турпотоке. Только за 2,5 месяца этого года Таиланд посетили 480,5 тыс. россиян, что превышает число российских туристов, побывавших в стране за весь прошлый год.

Как рассказал замминистра по туризму, загрузка рейсов в Таиланд авиакомпании «Аэрофлот» достигает 90%, а S7 — 100%. "Конечно, рейсов в Таиланд из России не хватает. Таиландские перевозчики пока не будут летать в Россию, потому что не решены вопросы страховки», — добавил он.

Кроме того, планируется ввести для россиян возможность оформления электронной визы. По ней в Таиланде можно пребывать 60 дней.

Срок пребывания без визы в Таиланде решили увеличить летом 2022 года, программа начала действовать с октября. Власти Таиланда надеются, что увеличение числа туристов поможет подстегнуть экономику и уменьшить воздействие пандемии.

Читайте на РБК Pro
В России готовятся лишить релокантов доступа к льготным налоговым режимам
Как вернуть внимание руководителя, если вас игнорируют — 6 способов
Змеи на груди: как сотрудники воруют деньги у своих компаний
Если вы многозадачны, вы неэффективны: как все исправить

С 1 июня с путешественников в Таиланде начнут взимать туристический сбор. Плата составит 300 батов (около $8,6) с человека, прибывающего в Таиланд воздушным путем, и 150 батов (около $4,3) с путешественников, прибывших по морю или по суше.

Теги
Таиланд безвизовый въезд туризм
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Таиланд одобрил соглашение об экстрадиции с Россией
Политика
Таиланд отменил требование по вакцинации для туристов
Общество
Власти Таиланда решили ввести туристический сбор
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter