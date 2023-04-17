Решетников попросил Минтранс разобраться с «золотыми билетами»

Глава Минэкономразвития предложил напомнить авиакомпаниям, что хотя они и являются частными предприятиями, но за субсидиями они приходят к государству, а значит — не должны чрезмерно задирать цены

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников попросил Минтранс и глав регионов до конца недели проанализировать ситуацию с доступностью авиарейсов в туристическом сезоне 2023 года. Об этом Решетников заявил в понедельник, 17 апреля, на совещании по подготовке к туристическому сезону 2023 года, передает корреспондент РБК.

Вопросы транспортной коммуникации в предстоящем сезоне — доступности авиационных рейсов и поездов, обсуждали на основе прогноза турпотока, данного Минэкономразвития. В 2023 году министерство прогнозирует рост туристического потока по всей России относительно предыдущего года на 5,2% или 7,3 млн человек, заявил на совещании замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.

Но этот прогноз расходится с показателями Минтранса о снижении пассажиропотока, отметил Решетников, обращаясь к замглавы Минтранса Игорю Чалику: «По самолетам у вас по вашим же данным от 15 до 20% падение пассажиропотока на ключевых направлениях. <…> Это ваши же цифры, и они, к сожалению, очень резко расходятся с тем прогнозом турпотока и потребностями экономики, которые мы сделали».

Глава Минэкономразвития попросил Минтранс и главы регионов до конца недели проанализировать прогноз и «дать замечания». Отдельно он попросил Минтранс уделить внимание вопросу доступности рейсов по ключевым туристическим регионам. «Говорить о том, что у нас 84% загрузки, места есть — 15%, и пусть люди летают, это немножко лукавство, потому что при динамической модели ценообразования это будут золотые билеты, которые люди просто себе позволить не смогут. При этом мы все прекрасно знаем рентабельность рейсов — если заполняемость в районе 60-70%, значит рейс окупается», — обратился Решетников к Чалику.

Решетников рекомендовал Минтрансу «напомнить» авиакомпаниям, что хотя они и являются коммерческими предприятиями, «за деньгами на выкуп они приходят в бюджет, за субсидиями они приходят в бюджет, за дотированием авиационной отрасли в виде организаций воздушного движения и так далее все это в бюджет».

«Поэтому тут, уж извините, колхоз будет дело добровольное. Понятно их желание заработать прибыль, мы всячески это приветствуем, но прибыль должна зарабатываться за счет массовой доступной услуги, а не за счет допродажи 5% оставшихся кресел на борту за космические деньги», — добавил Решетников.

Он попросил урегулировать эти вопросы до конца недели.

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