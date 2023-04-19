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Украинский министр заявил о возобновлении инспекций судов с зерном

Министр инфраструктуры Украины Кубраков заявил о возобновлении инспекций судов с зерном
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Инспекции судов в рамках зернового коридора возобновляются, «несмотря на попытки России сорвать соглашение». Об этом в Twitter сообщил министр инфрастуктуры Украины Александр Кубраков.

Кубраков отметил, что Украина продолжает «консультации о способах обеспечения полной реализации зерновой сделки в соответствии с обязательствами всех сторон и процедурами».

Власти Украины 18 апреля заявили, что поставки зерна в рамках зерновой сделки были приостановлены на два дня подряд. Киев обвинил в этом Москву, пояснив, что та «навязывает собственный план, что неприемлемо». За несколько часов до этого МИД России сообщал, что инспекции судов с зерном вернулись в нормальный режим, после того как украинская сторона вернулась к соблюдению правил.

Утром 19 апреля российское ведомство признало сложности с проведением инспекций и обвинило Киев в требовании взяток от владельцев сухогрузов с зерном. Из-за этого, как подсчитали в МИДе, доля получателей украинского продовольствия сократилась до минимального уровня: из 28,3 млн т вывезенных зерновых всего 742 тыс. (2,6%) отправились в нуждающиеся страны.

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