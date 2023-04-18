МИД объяснил возобновление инспекций судов по зерновой сделке

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Инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновились, после того как украинская сторона вернулась к соблюдению установленных правил. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

«Украинцы сами нарушали правила и процедуры. Мы настаивали на том, чтобы как они записаны, так и соблюдались. Но когда украинцы поняли, что нахрапом не пройдешь, сейчас опять стали [их соблюдать]», — сказал дипломат.

Ильичев отметил, что инспекция не проводилась всего один день. Сейчас проверки осуществляются согласно «стандартным процедурам». По словам дипломата, в среднем в день инспекцию проходит пять судов с зерном. «Зависит и от погодных условий, а главное, зависит от того, как экипажи соблюдают правила», — пояснил он.

11 апреля Совместный координационный центр не смог досмотреть суда в рамках «Черноморской зерновой инициативы». В российском МИДе объяснили, что инспекции и регистрация судов застопорились «в результате действий самих украинцев и ооновцев». Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что причиной приостановки стало отсутствие договоренностей между сторонами сделки. На следующий день в ООН заявили о возобновлении досмотров.

17 апреля Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины вновь сообщило о блокировании проверки судов. Киев обвинил в этом Москву. Российские власти о блокировке движения судов накануне не сообщали.

Зерновая сделка между Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН была заключена прошлым летом. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Срок соглашения истекает 18 мая.

В Кремле 17 апреля усомнились в возможности продления сделки. Москву не устраивает неисполнение второй ее части, которая предполагает снятие препятствий для экспорта российских удобрений и сельхозпродукции. МИД России назвал пять условий для продолжения зерновой сделки: