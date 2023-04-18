Украина заявила, что инспекция судов с зерном по-прежнему приостановлена

Инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводятся уже второй день, заявили в Киеве. В российском МИДе ранее сообщили, что проверки возобновились и осуществляются согласно «стандартным процедурам»

Фото: Павел Гончар / Global Look Press

Поставки украинского зерна через безопасный морской коридор в рамках зерновой сделки приостановлены уже второй день, со ссылкой на сообщение Министерства инфраструктуры Украины передает Bloomberg.

Украинская сторона обвинила в этом Россию, указав, что Москва «навязывает собственный план, что неприемлемо».

Ранее 18 апреля в российском МИДе сообщили, что проверки судов в рамках зерновой сделки возобновились и осуществляются согласно «стандартным процедурам». По словам директора департамента международных организаций министерства Петра Ильичева, в среднем в день инспекцию проходит пять судов с зерном. «Зависит и от погодных условий, а главное, зависит от того, как экипажи соблюдают правила», — отметил он.

О блокировании проверки судов с зерном Министерство инфраструктуры Украины сообщило накануне, 17 апреля. Киев обвинил в этом Москву.

Ильичев, в свою очередь, заявил, что «украинцы сами нарушали правила и процедуры». «Мы настаивали на том, чтобы как они записаны, так и соблюдались. Но когда украинцы поняли, что нахрапом не пройдешь, сейчас опять стали [их соблюдать]», — сказал дипломат, добавив, что инспекция не проводилась всего один день.

Инспекции судов с украинским зерном также приостанавливались на день на прошлой неделе. В российском МИДе отмечали, что Москва может в целом отказаться от сделки, если к середине мая не будет исправлена ситуация с выполнением второй части зерновой сделки, которая предусматривает экспорт российских удобрений.