Сальдо сообщил о минометном обстреле Новой Каховки

Новая Каховка попала под минометный обстрел. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По словам Сальдо, центр города был обстрелян из 120-мм минометов. «В результате одного из попаданий в многоквартирный дом есть раненые», — рассказал он.

В начале апреля Сальдо сообщил о раскрытии в Новой Каховке ячейки украинских террористов. По его словам, они планировали совершить теракт в городе. Силовики обнаружили схрон взрывчатых веществ. Взрывчатка была изъята и уничтожена.

Херсонская область вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. В октябре в регионе ввели военное положение.