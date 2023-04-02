Сальдо сообщил о предотвращении терактов в Новой Каховке
В Херсонской области раскрыли «ячейку украинских террористов», которые планировали теракт в Новой Каховке, заявил врио главы региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.
«В рамках полученной оперативной информации, на территории Новой Каховки был запланирован ряд террористических акций, направленных на массовое убийство мирных граждан и дискредитацию государственного строя», — написал он.
По словам Сальдо, были обнаружены «схроны взрывчатых веществ в большом объеме», их изъяли и уничтожили.
В начале марта Сальдо распорядился усилить системы противовоздушной обороны и проверки на блокпостах, чтобы «минимизировать элемент воздействия и точного попадания в какие-то объекты». Он подчеркнул, что все попытки проникнуть в регион со «злыми намерениями, чтобы нанести вред», будут жестко пресекаться.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В регионе в октябре ввели режим военного положения. Он позволяет местным властям вводить ряд ограничений, например на выбор места жительства, на движение транспорта, на въезд и выезд из регионов и свободу передвижения.