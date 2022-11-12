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Болдуин подал иск к команде фильма, на съемках которого погиб оператор

Болдуин подал иск к команде фильма, где на съемках случайным выстрелом был убит оператор

Актер Алек Болдуин решил подать иск к членам съемочной группы фильма «Ржавчина», на площадке которого год назад из-за случайного выстрела Болдуина погибла оператор Галина Хатчинс, пишет The Washington Post (WP).

Это уже второй иск, который актер подает к создателям фильма. Первый был против продюсеров, теперь — против первого помощника режиссера Дэвида Холла, оружейника Ханны Гутьеррес Рид, мастера реквизита Сары Закри и поставщика оружия Сета Кенни из PDQ Arm & Prop.

Против них, а также Болдуина и кинокомпаний Rust Movie Productions LLC, 3rd Shift Media, Thomasville Pictures в феврале этого года подал иск муж Хатчинс Мэтью. WP указывает, что этот иск был урегулирован в прошлом месяце.

В своем новом иске Болдуин утверждает, что стрельба стала следствием халатности представителей съемочной группы, которые не проверили оружие перед тем, как отдать его актеру. При этом пистолет был заряжен боевыми патронами, о чем Болдуин не знал.

Инцидент произошел на съемках в штате Нью-Мексико. Болдуин случайно выстрелил в Хатчинс из старинного пистолета Colt 45, пуля попала ей в грудь, женщина скончалась. Также был ранен режиссер Джоэл Соуза. Гибель Хатчинс признали несчастным случаем.

Теги
Алек Болдуин съемки оператор
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