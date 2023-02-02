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Economist поставил Россию между Венесуэлой и Гвинеей в индексе демократии

The Economist поставил Россию между Венесуэлой и Гвинеей в рейтинге демократии
В 2022 году Россия опустилась на 22 позиции в глобальном рейтинге демократии The Economist. В странах, которые составители рейтинга отнесли к авторитарным, живут 37% населения Земли
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россия заняла 146-е место из 167 в глобальном индексе демократии Economist Intelligence Unit (EIU — аналитическое подразделение журнала The Economist), подсчитанном по итогам 2022 года. Она набрала 2,28 балла из 10 и по сравнению с предыдущим рейтингом опустилась на 22 позиции.

В первую очередь снижение, по версии авторов рейтинга, вызвано началом военной операции на Украине и связанными с ней изменениями законодательства — ответственностью за дискредитацию армии и усилением контроля над СМИ.

В своем рейтинге The Economist поделил страны на четыре категории:

1. Полноценные демократии — в эту группу вошло 24 государства. В первой пятерке — Норвегия (9,81 балла), Новая Зеландия, Исландия, Швеция, Финляндия. На 24-м месте Южная Корея.

2. Несовершенные демократии — в этой категории эксперты выделили 48 государств, из который на 25-м месте Чехия, а на 72-м — Северная Македония.

3. Гибридные режимы — 36 государств — начиная с Бангладеш на 73-м месте и заканчивая Мавританией на 108-м. Между ними расположились такие страны, как Армения, Украина, Турция и Пакистан.

4. Авторитарные режимы — к этой категории аналитики отнесли 59 государств, в том числе Россию. В пятерку стран, замыкающих рейтинг, вошли Сирия, Центрально-Африканская Республика, КНДР, Мьянма, Афганистан (у него самый низкий показатель — 0,32). В красной категории также находятся Египет (131-е место), Азербайджан (134-е), Узбекистан (149-е) и Китай (156-е).

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По оценке аналитиков, около 45,3% мирового населения живут в демократиях различной степени устойчивости; 36,9% — в авторитарных государствах. В целом The Economist фиксировал, что глобальный индекс демократии вырос на 0,01, до 5,29 балла из 10. Его медленный темп эксперты связывают со стагнацией из-за COVID-ограничений, которые влияли на личные свободы граждан.

Индекс демократии был сформирован в 2006 году и с тех пор ежегодно обновляется. При его составлении учитывают показатели в таких сферах, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, политическая вовлеченность населения и политическая культура.

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Россия демократия The Economist Рейтинг Норвегия Венесуэла Украина Армения
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