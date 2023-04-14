Мадуро послал к черту представителя Госдепа США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро послал представителя Госдепартамента США к черту в ответ на опубликованные в СМИ угрозы Вашингтона усилить санкции против республики, сообщает Venezuela News.

Издание Europa Press со ссылкой на представителя Госдепа США сообщило, что Вашингтон «пересмотрит и скорректирует» санкции в отношении Венесуэлы, если президент страны не будет поддерживать диалог с оппозицией и усилит репрессии.

«Представитель гринго выступил с угрозами в адрес Венесуэлы. Он сказал, что если Венесуэла не продвинется в политическом диалоге с бандитским, коррумпированным и торгующим родиной сектором Унитарной платформы, они примут ответные меры и наложат санкции против нашей страны. Я говорю представителю гринго: «Иди к черту!», — сказал Мадуро на марше в поддержку борьбы с коррупцией.

Президент подчеркнул, что «Венесуэлу уважают» и она не приемлет угроз со стороны правительства США. Толпа в ответ скандировала: «Отвалите, проклятые янки».

«Они не знают, с кем связываются», — сказал Мадуро. Он назвал венесуэльцев народом, который «продемонстрировал мужество, патриотизм, антиимпериализм, достоинство и любовь к великой родине». По его словам, «представитель империализма, который сможет запугать венесуэльцев в борьбе за землю, будущее и великую родину, в которую мы верим и которую строим, еще не родился».

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Венесуэлой, ввели санкции и закрыли свое посольство в 2019 году, обвинив президента Николаса Мадуро в фальсификации выборов. На фоне массовых протестов в республике Вашингтон поддержал лидера оппозиции Хуана Гуаидо, а президент США Дональд Трамп провозгласил его главой страны.