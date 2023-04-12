Мальчику Федору из Брянской области вручили медаль «За отвагу»
Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил школьнику Федору Симоненко, спасшему детей при атаке украинских диверсантов, медаль «За отвагу», сообщает ГТРК «Брянск».
Вручение награды состоялось в среду во Дворце детского и юношеского творчества на мероприятии «Герои среди нас».
Указ о награждении десятилетнего Симоненко медалью «За отвагу» президент Владимир Путин подписал 27 марта 2023 года.
Мальчик был представлен к награде за то, что во время обстрела гражданского автомобиля украинскими диверсантами 2 марта вывел двух других маленьких детей и помог им спрятаться. При этом сам Федор получил ранение, после которого был госпитализирован.
В указе говорится, что награда присвоена «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».
2 марта со стороны Украины в село Любечане Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла движущийся автомобиль. В нем в момент обстрела находился и Федор.
По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в попавшей под обстрел машине ехали трое детей. Водитель автомобиля получил ранение, от которого умер. Федор вывел из машины двух других детей, они укрылись в лесу, а затем смогли добраться на попутной машине до больницы.
Федору сделали операцию, которая прошла успешно.