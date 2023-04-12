Мальчику Федору из Брянской области вручили медаль «За отвагу»

Федор Симоненко (Фото: Владимир Горовых / ТАСС)

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил школьнику Федору Симоненко, спасшему детей при атаке украинских диверсантов, медаль «За отвагу», сообщает ГТРК «Брянск».

Вручение награды состоялось в среду во Дворце детского и юношеского творчества на мероприятии «Герои среди нас».

Указ о награждении десятилетнего Симоненко медалью «За отвагу» президент Владимир Путин подписал 27 марта 2023 года.

Мальчик был представлен к награде за то, что во время обстрела гражданского автомобиля украинскими диверсантами 2 марта вывел двух других маленьких детей и помог им спрятаться. При этом сам Федор получил ранение, после которого был госпитализирован.



В указе говорится, что награда присвоена «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

2 марта со стороны Украины в село Любечане Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла движущийся автомобиль. В нем в момент обстрела находился и Федор.



По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в попавшей под обстрел машине ехали трое детей. Водитель автомобиля получил ранение, от которого умер. Федор вывел из машины двух других детей, они укрылись в лесу, а затем смогли добраться на попутной машине до больницы.



Федору сделали операцию, которая прошла успешно.