В Польше решили создать Академию HIMARS

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В Польше планируют создать Академию HIMARS, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

«Мы хотим, чтобы в Польше была создана Академия HIMARS, где будут проходить тренировки по использованию этой артиллерийской системы», — заявил Блащак. Обсуждение проекта пройдет в городе Торунь на конференции European Rocket Artillery Summit.

Блащак добавил, что первые HIMARS будут доставлены в Польшу в конце года.

Соглашение о покупке американских ракетных систем HIMARS Польша подписала в 2019 году. Стоимость контракта на поставку вооружений составила порядка $414 млн.

В марте Польша объявила о планах разместить HIMARS у границы с Калининградской областью, комплексы получит 16-я механизированная дивизия в Ольштыне. «Задача польских властей — укрепить наши вооруженные силы таким образом, чтобы Владимир Путин не посмел напасть на Польшу», — заявил тогда Блащак.