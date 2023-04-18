«Википедию» и Twitch оштрафовали из-за видео с «зацепингом» и Некоглаем

В Москве оштрафовали «Википедию» и Twitch на ₽4,8 млн за видео с «зацепингом» и Некоглаем

Фото: Hideki Yoshihara / Global Look Press

Мировой судья в Таганском районе Москвы оштрафовал владельца российской «Википедии» Wikimedia Foundation на 800 тыс. руб. Об этом РБК сообщила пресс-служба суда. Он признал организацию виновной в правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление запрещенной информации).

По этой же статье суд назначил штраф в 4 млн руб. еще одной компании — Twitch Interactive, Inc Interactive, Inc, владельцу видеостримингового сервиса Twitch.

По данным ТАСС, «Википедия» была оштрафована за отказ удалить видео о «зацепинге» (проезд снаружи транспортных средств). Роскомнадзор составил протокол после жалобы Росмолодежи, которая увидела в материале склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и здоровья.

Twitch в свою очередь был оштрафован за отказ удалить трансляции со ссылками на видеоролики о военной операции на Украине. В роликах, передает «РИА Новости», содержались фейки о мобилизации и ядерной войне. В том числе речь идет о трансляциях с высланным из России блогером Некоглаем.

В начале апреля Таганский суд оштрафовал «Википедию» на 800 тыс. руб. за отказ удалить материал о запрещенной и признанной экстремистской песне группы «Психея». В прошлом году фонд получил штрафы в 2 млн и 5 млн руб. за неудаление статей с фейками о военной операции на Украине, а 28 февраля этого года — за неудаление статей о некоторых российских воинских подразделениях с информацией об их дислокации, а также материалов о боевых действиях под Харьковом, Лисичанском и Мариуполем.