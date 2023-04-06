«Википедию» оштрафовали на ₽800 тыс. за песню «Психеи»

Video

Мировой судья в Таганском районе Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation (ему принадлежит российская «Википедия») на 800 тыс. руб. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП — за неудаление владельцем ресурса в интернете информации в соответствии с требованиями российского законодательства. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.

ТАСС со ссылкой на оглашенные в суде материалы дела пишет, что дело связано с отказом удалить материал о запрещенной и признанной экстремистской песне группы «Психея», ее название не уточняется.

В список экстремистских материалов включена песня «Психеи» «Убей мента». В 2015 году в реестр запрещенной информации Роскомнадзора внесли страницу музыкального сервиса Last.fm с этой композицией.

За последние месяцы владельца «Википедии» штрафовали несколько раз. В прошлом году фонд получил штрафы в 2 млн и 5 млн руб. за неудаление статей с фейками о военной операции на Украине, а 28 февраля этого года — за неудаление статей о некоторых российских воинских подразделениях с информацией об их дислокации, а также материалов о боевых действиях под Харьковом, Лисичанском и Мариуполем.