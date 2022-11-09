Суд решил депортировать блогера Некоглая из России

Блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) решили депортировать из России: такое решение принял Пресненский районный суд Москвы, сообщили РБК в суде.

Его признали виновным в административном правонарушении по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда» (Некоглай — гражданин Молдавии). Также ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб. добавили в суде.

Некоглай был задержан 9 ноября в районе Москва-Сити.



Накануне Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной, заявила, что обратилась в Генпрокуратуру и МВД с требованием проверить действия блогера на признаки преступления по ст. 280.3 Уголовного кодекса — публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил.

Поводом стал опубликованный в TikTok ролик Некоглая с аллюзией на видео с российским солдатом, на которого сбрасывают гранаты с дрона. Фоном к видео блогера звучат первые строчки из песни Rasputin группы Boney-M.



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